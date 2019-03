Cloud hybride : HPE Right Mix Advisor mixe outil et conseil

HPE assure que Right Mix Advisor réduit le délai des migrations à quelques semaines et prévient les dépassements de coûts via une analyse objective des données.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) annonce Right Mix Advisor, un nouvel outil d’analyse et de conseil pensé pour aider les entreprises à définir la stratégie de cloud hybride la mieux adaptée à leur configuration.

HPE Right Mix Advisor, c’est son nom, combine un outil automatisé avec du consulting HPE pour analyser les charges de travail et les applications. Objectif : recommander lesquelles migrer vers les cloud publics ou conserver dans des clouds privés et comment organiser ces migrations pour obtenir la bonne combinaison de cloud hybride en fonction des besoins spécifiques d’une entreprise.

Ces recommandations prennent en compte plusieurs facteurs spécifiques, notamment le budget, les performances, la sécurité et la latence désirés.

HPE Right Mix Advisor combine outil et conseil

Right Mix Advisor alimente ses algorithmes avec des données régulièrement mises à jour, notamment les offres de cloud computing public et leurs différents tarifs.

“De nombreuses organisations estiment qu’il est très difficile d’identifier la bonne combinaison, en raison de la complexité de leur environnement et du rythme des changements technologiques et commerciaux. HPE Right Mix Advisor est l’approche systématique dont les entreprises ont besoin pour développer leurs stratégies hybrides de cloud computing avec confiance”, explique HPE dans son communiqué.

HPE assure que sa solution peut ramener le délai des migrations de plusieurs mois à quelques semaines, prévenir les dépassements de coûts et les “surprises” et assurer une décision fondée sur l’analyse objective des données.