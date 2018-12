Cloud et services managés : un levier d’agilité pour les entreprises

Le Cloud est un levier d’agilité pour l’infogérance (externalisation de tout ou partie du système d’information) et les services IT managés, de la gestion des services IT (ITSM) à leur maintien en condition opérationnelle (MCO).

C’est ce qui ressort d’une enquête en ligne menée par Best Pratices SI pour Digora, un spécialiste français de l’administration d’infrastructures IT et de bases de données.

Les DSI et managers IT de 129 entreprises ont été interrogés en France. Parmi ces organisations se trouvent 65% de PME, 22% d’ETI et 13% de grandes sociétés.

Les services managés sont d’abord utilisés dans le domaine applicatif (59%) et celui des infrastructures (49%). Alors que le réseau/support/maintenance (33%) est devancé par les usages cloud (38%). Justement, si 19% des répondants se montrent sceptiques, 58% considèrent que le Cloud change positivement les usages des services managés.

Aussi, ils attendent des services managés dans le Cloud les bénéfices suivants :

– la disponibilité du SI (pour 82% des répondants).

– les engagements de services (82%).

– davantage d’agilité/flexibilité (80%).

– une productivité améliorée des équipes internes (75%);

– la réduction des risques (65%).

Disponibilité, engagement, agilité

Mais l’adoption de tels services n’est pas sans contrainte.

La dépendance à l’égard d’un prestataire (79%) et les problématiques de sécurité des données (51%) sont les plus souvent citées. Malgré tout, « les services managés sont aujourd’hui stratégiques pour les entreprises », a déclaré Gilles Knoery, directeur général de Digora, cité dans un communiqué. Et l’arrivée du Cloud conforte la tendance.

Pour illustrer ces résultats, Digora propose l’infographie ci-dessous :

