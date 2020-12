Cloud : Star Alliance décolle avec AWS et TCS

Amazon Web Services (AWS) a annoncé que l’un de ses très grands comptes, Star Alliance, va migrer l’ensemble de son infrastructure IT dans le cloud. L’alliance de 26 compagnies aériennes* prévoit de fermer ses datacenters et de transférer toutes ses données, plateformes et applications stratégiques vers les services du fournisseur cloud américain.

Star Alliance ambitionne ainsi de réduire de 25% le coût total de possession de son infrastructure informatique. Et de gagner en agilité, pour mieux résister à l’impact économique de la crise sanitaire (Covid-19) sur le secteur aérien.

« Outre les économies de coûts et l’élasticité, AWS nous fournit un ensemble complet de services cloud pour innover, déployer de nouvelles offres afin d’assurer la sécurité des voyageurs et réinventer l’expérience mondiale du voyage », a déclaré Jeremy Drury, responsable du numérique et de la technologie chez Star Alliance.

Différents services AWS, dont Amazon S3, Aurora, SageMaker, RDS, Athena, QuickSight, AWS Fargate (moteur de calcul serverless), seront utilisés pour fournir des informations en temps réel, dont le suivi des correspondances, aux membres de l’alliance.

TCS, filiale conseil et intégration systèmes du conglomérat indien Tata, est à la manoeuvre.

« Résilience opérationnelle »

Partenaire de longue date d’AWS et de Star Alliance, Tata Consultancy Services (TCS) accompagne l’alliance de compagnies aériennes dans ce projet d’ampleur.

« La pandémie a renforcé la nécessité pour l’industrie du voyage d’adopter des technologies qui améliorent sa résilience opérationnelle, son agilité commerciale et sa réactivité face à l’évolution des besoins des clients et des réglementations locales », a souligné Arun Pradeep, responsable voyage, transport, hôtellerie chez TCS pour l’Europe. « Après avoir transformé les technologies de l’information (IT) de Star Alliance avec notre stratégie cloud first utilisant AWS, nous les aidons à libérer de la valeur supplémentaire en exploitant les capacités d’analyse avancée et d’apprentissage automatique pour fournir des niveaux plus élevés de personnalisation et d’expérience client. »

Les parties n’ont pas communiqué les conditions fiancières d’une telle migration.

