Cloud : vers une supervision IT « full-stack »

La supervision informatique évolue avec la migration accélérée vers le cloud et l’empilement de technologies. Un défi de taille pour les équipes IT.

La migration accélérée vers le cloud et la dispersion des effectifs impactent fortement la supervision informatique et les équipes en charge. C’est en tout cas ce que montrent les résultats d’une enquête* internationale promue par AppDynamics (Cisco).

83% des 1050 DSI et professionnels IT interrogés considèrent que la complexité de leur activité s’est renforcée en période de pandémie de Covid-19. Une tendance dont l’amplitude n’a pas été anticipée par 73% des répondants.

Dans ce contexte, 89% des profils techniques concernés déclarent ressentir une très forte pression au travail. 84% disent avoir des difficultés à décrocher de leur poste au quotidien.

Legacy, Cloud et IA

Quels facteurs ont le plus contribué à la complexité technologique ces 12 derniers mois ?

1. De nouveaux défis et priorités (cités par 80% du panel)

2. L’extension de la pile technologique, de l’informatique héritée (legacy) au cloud (78%)

3. L’accélération des migrations cloud (77%)

4. Des solutions multiples et « déconnectées » de monitoring (74%)

88% des DSI considèrent que le principal défi en 2021 et au-delà consiste à concilier vitesse, performance et sécurité des systèmes d’information. Lier la performance technologique aux résultats commerciaux étant une attente forte des directions générales et d’un marché orienté vers l’automatisation portée par l’intelligence artificielle (IA).

Il s’agit en outre d’orienter les ressources vers une supervision informatique « intelligente ». Une approche qui, selon ses promoteurs, fournit une visibilité sur toute l’étendue de la pile technologique (full-stack) et de ses composants, pour mieux prioriser.

* L’enquête a été menée en décembre 2020 et janvier 2021 par Insight Avenue pour AppDynamics (Cisco). France, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Russie, Inde, Japon, Singapour, Émirats arabes unis et Australie sont couverts. (source : AppDynamics – « Agents of Transformation 2021: The rise of full-stack observability »).