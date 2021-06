Confidentialité des données : vers un doublement des investissements

Le marché du logiciel de gestion de la confidentialité des données franchirait les 2 milliards $ en 2024. Une aubaine pour OneTrust, TrustArc et consorts.

Sans atteindre le record de croissance de 2020 (+46% à 1,1 Md$), la dynamique du marché du logiciel de confidentialité et protection des données devrait se poursuivre, a rapporté IDC.

Selon les plus récentes prévisions du cabinet d’études, les dépenses mondiales des entreprises consacrées aux solutions de « data privacy management » devraient croître de 14,3% par an, en moyenne, pour atteindre 2,3 milliards de dollars à horizon 2025.

Et ce dans un contexte d’augmentation du volume de données à traiter.

OneTrust, TrustArc et consorts

Chaque région du monde semble débattre de la protection des données. « Les cadres réglementaires et législatifs auxquels les entreprises doivent se conformer continuent d’évoluer à la hausse », a déclaré Ryan O’Leary, responsable de recherche chez IDC.

Les logiciels de gestion de la confidentialité des données sont conçus pour permettre aux organisations de se conformer aux réglementations dans ce domaine (RGPD en Europe, CCPA en Californie…) et gérer les autorisations/refus de consentement des utilisateurs.

Un marché actuellement dominé par OneTrust (40,2% du marché mondial du logiciel data privacy management en 2020), Collibra (11%), TrustArc (7,4%), BigID (4,9%) et Securiti (4,5%).

« Il existe une demande forte et croissante du marché pour des outils de découverte et de classification automatiques de données sensibles, qu’elles se trouvent dans des environnements cloud et/ou sur site. [Des outils] capables de fournir une même source de visibilité. Résoudre le défi de l’automatisation et des infrastructures hybrides d’entreprise est la véritable clé en matière de confidentialité des données », a ajouté l’analyste d’IDC.