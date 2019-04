Conteneurs : Docker et Arm scellent une alliance stratégique

Les développeurs Docker pourront créer leurs applications pour Arm avec leurs outils habituels et les déployer dans le cloud, le edge et l’IoT.

Les développeurs Docker peuvent désormais construire des conteneurs Arm sur leurs postes de travail x86.

Docker et Arm ont annoncé un partenariat stratégique dans le but de créer une passerelle entre leurs plateformes respectives. L’objectif est de permettre aux développeurs utilisant Docker Desktop de créer leurs applications ARM puis de les déployer directement sur le cloud, les terminaux edge et IoT.

Pour le moment, les développeurs doivent concevoir les conteneurs Arm à partir d’un terminal Arm. Grâce à cette alliance, Docker émule une puce Arm sur un PC x86.

Rapprocher les développeurs Docker et Arm

Les développeurs pourront construire leurs conteneurs pour Arm comme ils le font aujourd’hui, sans avoir besoin de compilation croisée. Ils pourront notamment travailler sur des instances Docker Enterprise Engine Arm pour Amazon EC2 A1.

La fonctionnalité sera disponible en pré-version à partir de début mai suite à la conférence annuelle, DockerCon, qui tient à San Francisco (États-Unis).

Elle pourra servir pour les applications écrites en JavaScript/Node.js, Python, Java, C++, Ruby,.NET core, Go, Rust et PHP.

« Du jour au lendemain, les 2 millions de développeurs Docker peuvent utiliser les commandes de Docker qu’ils connaissent déjà et devenir des développeurs Arm”, résume David Messina, directeur des partenariats chez Docker.