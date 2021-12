« Convergences numériques 2022 » : le Cigref, Numeum et d’autres interpellent les présidentiables

Le réseau de DSI de grandes entreprises Cigref, le syndicat des TPE du numérique CINOV, Numeum (regroupement des ex-Syntec Numérique et Tech in France) et l’Alliance française des industries du numérique (Afnum) font partie des onze* organisations professionnelles du numérique français qui se réunissent au sein du collectif « Convergences numériques 2022 ».

Le mouvement s’inscrit dans la lignée d’actions menées ces dernières années par des organisations du secteur pour influencer les débats en amont d’élections sensibles. La présidentielle française de 2022 fait partie de celles-ci. Le collectif Convergences numériques l’a fait savoir dans une tribune publiée le 1er décembre dans les colonnes du Monde.

Six grands enjeux

Six grands enjeux sont mis en exergue par les promoteurs de Convergences numériques :

– Inclusion numérique

– Education et formation

– Transition écologique

– Transformation de l’économie

– (Cyber)sécurité

– Autonomie stratégique (le terme souveraineté n’est pas employé)

Il s’agit d’orienter l’investissement et les politiques publiques vers ces domaines. Il est également question de soutenir l’édification d’un véritable « marché intérieur européen, seule taille critique pertinente en regard de la compétition internationale à l’œuvre. »

Il s’agit plus largement d’opter pour « une approche écosystémique associant les fournisseurs et les utilisateurs de produits et services numériques, aux côtés des régulateurs, des citoyens, des administrations, des dirigeants et de la fonction publique », selon l’alliance.

En bref, le collectif ambitionne d’œuvrer en faveur d’un numérique « durable, responsable et de confiance ».

* Afnum, Cigref, Cinov Numérique, Fevad, France DataCenter, France Digitale, Numeum, SELL, Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV), Systematic, Talents du numérique.

(crédit photo © Adobe Stock)