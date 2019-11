Cortana : Microsoft lâche les apps mobiles et se concentre sur Office 365

L’application mobile Cortana sera bientôt du passé.

Sa prise en charge prendra fin le 31 janvier 2020, aussi bien sur iOS que sur Android*.

En parallèle, l’assistant disparaîtra du lanceur Microsoft, par l’intermédiaire d’une mise à jour.

En Europe, trois marchés sont concernés : l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni. Pas la France, où l’app n’est toujours pas disponible, quasiment quatre ans après son lancement.

Le cas des États-Unis n’est pas clair en l’état. Tout comme ce qu’il adviendra des mises à jour de certains périphériques Microsoft passant actuellement par l’application.

En toile de fond, l’évolution de Cortana vers un « assistant personnel de productivité ».

La stratégie se traduit par des jonctions avec Office 365. Deux d’entre elles sont accessibles en préversion aux États-Unis, sur l’application Outlook pour iOS et Android :

La transformation de Cortana sous le signe de la productivité se manifeste aussi dans des travaux sur un « client d’extensibilité ». Celui-ci permettrait à des outils tiers d’exploiter les capacités de l’assistant.

Des passerelles sont aussi montées avec les offres concurrentes Google Home et Alexa. Microsoft leur a par ailleurs récemment ouvert l’écran de verrouillage de Windows 10.

* Le contenu créé avec Cortana sur iOS et Android demeurera accessible à travers Microsoft To-Do. L’application Cortana pour Windows, lancée cet été, reste d’actualité.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.