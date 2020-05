Covid-19 : LinkedIn offensif sur les événements en ligne

Comment organiser ses webinaires sur LinkedIn ?

Le réseau social a déjà publié beaucoup de matière à ce sujet. Notamment un guide, actualisé à l’heure où les premiers confinements débutaient en Europe.

La recette suggérée repose sur l’intégration de LinkedIn Live et de LinkedIn Events. Ou plutôt sur leur usage combiné, car les deux produits ne s’inscrivent pas dans la même logique.

D’un côté, Live (diffusion de vidéo en direct) est axé sur la conquête d’audience, avec des contenus accessibles à quiconque dispose du lien.

De l’autre, Events porte une stratégie de fidélisation, avec des événements accessibles uniquement aux inscrits.

LinkedIn propose une alliance en quatre étapes :

Pour donner davantage de visibilité à ces bonnes pratiques, LinkedIn lance Virtual Events, qu’il présente comme une « nouvelle solution », bien qu’il s’agisse surtout d’une nouvelle marque.

En parallèle est lancée la fonctionnalité « Polls ». Elle marque le retour, sur les pages LinkedIn, des sondages, qui avaient disparu depuis 2014.

Illustrations © LinkedIn

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.