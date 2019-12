Le CTO n’est pas le DSI que vous croyez

La transformation numérique des modèles d’affaires engage toujours plus le directeur des technologies ou chief technology officer (CTO) auprès des directions métiers.

Soutenir les objectifs commerciaux du groupe par l’innovation technologique est une priorité, a raffirmé le cabinet d’études Gartner dans un billet de blog, sondage à l’appui.

En outre, 59% des entreprises interrogeés par la société d’études considèrent le pilotage de la politique d’innovation technologique comme la principale mission des CTO. Ces derniers disposent, dans la majorité des cas (57%), d’un budget dédié aux technologies émergentes orientées SMACS (social, mobile, analytique, cloud et sécurité).

Par ailleurs, plus d’un tiers des CTO (36%) ont accès à un fonds interne dédié au financement de startups, initiatives et/ou projets innovants nés au sein de leur groupe. Mais ils n’agissent pas dans l’ombre de la direction des systèmes d’information (DSI).

La modernisation de l’infrastructure servant de socle technique à ces innovations est un autre volet majeur des prérogatives des CTO (pour 47% des répondants). Les responsables des technologies peuvent alors se rapprocher du DSI (ou CIO, chief information officer, en anglais), grand ordonnateur du fonctionnement quotidien des opérations IT.

« Les répondants, dans leur majorité, ont indiqué qu’ils jonglent entre les besoins opérationnels quotidiens les nouvelles initiatives numériques », a ajouté Gartner.

Certains peuvent donc disposer d’une double-casquette (CTO/DSI) et voir leur salaire ajusté en conséquence. En outre, si 27% des directeurs des technologies ont un DSI comme supérieur, 47% relèvent directement de la direction générale de leur entreprise.

(crédit photo © shutterstock)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.