Cybersécurité : CyberArk rejoint Microsoft Azure Markeplace

CyberArk a rejoint cet été la place de marché Azure de Microsoft.

Le fournisseur y propose à l’achat sa solution de sécurité des accès à privilèges.

L’offre permet aux entreprises de sécuriser les accès dans le cloud, sur site et dans les environnements hybrides à leurs applications, services et autres actifs sensibles.

« Fort de sa disponibilité sur Microsoft Azure Marketplace, CyberArk contribue à la simplification et à l’automatisation de la protection des comptes à privilèges partout où ils existent, tout en aidant les clients qui investissent dans des environnements multicloud », a déclaré Adam Bosnian, EVP Global Business Development de CyberArk.

Accès « juste-à-temps »

CyberArk met en exergue les fonctionnalités clés suivantes :

– la découverte et la protection continues des comptes à privilèges ;

– l’accès « juste-à-temps » (pour augmenter en temps réel les privilèges des utilisateurs humains et machines, plutôt que d’opter pour un accès permanent). L’accès utilisateur est présenté comme « flexible » aux systèmes Windows basés dans le cloud et sur site ;

– des capacités de détection et réponses aux menaces.

La solution CyberArk est facturée à partir de 17 800 $ par an (plan CyberArk Core PAS) via la place de marché Microsoft Azure. L’offre de CyberArk rejoint ainsi les nombreuses applications en mode SaaS dont la compatibilité avec le cloud Azure est certifiée.

Sajan Parihar, directeur de Microsoft Azure Platform, ne s’y est pas trompé. « Nous sommes ravis d’accueillir CyberArk sur Microsoft Azure Marketplace, qui confère à nos partenaires une grande visibilité auprès des clients cloud dans le monde entier », a-t-il souligné.

(crédit photo © Shutterstock)