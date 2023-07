Cyberattaques : la SEC impose un signalement aux entreprises cotées en Bourse

Le régulateur financier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC), a adopté de nouvelles règles régissant la divulgation des violations de données et des cyberincidents pour les entreprises cotées en Bourse.

Today we adopted rules to ensure that investors receive consistent information from public companies about material cybersecurity incidents as well as companies’ cybersecurity risk management, strategy, and governance.

