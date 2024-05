Cybersécurité : Cyberark rachète Venafi

« En combinant nos forces avec Venafi, nous élargissons nos capacités à sécuriser les identités des machines dans un monde post-quantique axé sur le cloud et GenAI.» explique Matt Cohen, le CEO de CyberArk.



Le montant de la transaction est de 1,54 milliard $, environ 1 milliard $ en espèces et 540 millions $ en actions. Les conseils d’administration de CyberArk et de Venafi ont approuvé la transaction qui doit être finalisée au second semestre 2024.



Dans un communiqué, Cyberark estime que l’offre de Venafi dans les domaines de la gestion des PKI et des certificats, en particulier dans les environnements cloud modernes étend le marché adressable total (TAM) de CyberArk de près de 10 milliards $ à environ 60 milliards $.



Exciting news! Today, we announce that we have joined forces with @CyberArk.

This will drive a significant advancement in identity security, and expand our ability to secure machine identities in a cloud-first, GenAI, post-quantum world.

Read more from @_Patrick_Dennis here:

— Venafi (@Venafi) May 20, 2024