Cybersécurité : les dépenses s’envolent sur la période 2019-2023

La dépense mondiale en technologies et services de sécurité devrait franchir les 106 Mds en 2019 et progresser de 9,4% d’ici 2023.

« Le marché des produits de cybersécurité continue de croître, une croissance renouvelée et revigorée », a déclaré Frank Dickson, vice-président de programme chez IDC. Selon la société d’études, les dépenses mondiales en logiciels, matériels et services de sécurité devraient atteindre 106,6 milliards de dollars dès 2019 (+10,7% par rapport à 2018).

Plus des deux tiers des dépenses de sécurité (environ 73 Md$ en 2019) émaneront des entreprises de taille intermédiaire et des grandes groupes. Les PME dépenseraient près de 27 milliards de dollars. Et le grand public plus de 5,8 milliards de dollars.

Services managés 24/24 et logiciels

En 2019, les services de sécurité (services managés, intégration, conseil, formation) progresseraient à eux seuls de 11,2% à 47 milliards de dollars. Plus de 21 milliards étant investis par les entreprises dans la surveillance 24h/24 et 7j/7 fournie par des centres d’opérations de sécurité (SOC).

Les logiciels sont le deuxième segment du marché. Le software rapporterait ainsi 38 milliards de dollars aux fournisseurs de solutions (sécurité des terminaux, gestion des identités et des accès, analyse, orchestration, réponse aux incidents…).

Le matériel de sécurité arrive en troisième position. Il devrait peser 21 milliards de dollars.

Banque, industrie et gouvernements

La banque, l’industrie (fabrication) et les gouvernements sont bien les trois secteurs qui investissent le plus. Ils représentent ensemble près de 30% des dépenses totales en technologies et prestations de sécurité.

Les services managés et les produits de sécurité réseau étant les plus demandés.

Le marché évolue (confidentialité, éthique) bien « au-delà de l’approche traditionnelle de la sécurité, du risque et de la conformité », a expliqué Frank Dickson. « Les fournisseurs de cybersécurité sont clairement les grands bénéficiaires » de ce mouvement, a-t-il ajouté.

La dynamique devrait se poursuivre. Avec un taux de croissance annuel moyen attendu à 9,4% sur la période 2019-2023, le cap des 150 milliards de dollars serait franchi en 2023.

