Cybersécurité : Sophos prêt à se vendre 3,9 milliards de $

Le conseil d’administration de Sophos a annoncé lundi son intention de « recommander à l’unanimité » l’offre de rachat présentée par Thoma Bravo.

Le fonds d’investissement américain propose en effet de racheter l’éditeur de logiciels de sécurité 3,9 milliards de dollars, soit 7,40 dollars par action. Ce qui représente une prime de 37% par rapport au cours de clôture du 11 octobre au London Stock Exchange.

Sophos, après deux années en demi-teinte, rassure ainsi les marchés.

« L’entreprise s’impose comme un fournisseur mondial de solutions de sécurité réseau et cloud de premier plan avec plus de 400 000 clients répartis dans plus de 150 pays, plus de 47 000 partenaires de distribution et 100 millions d’utilisateurs finaux », a indiqué la direction de la firme.

Sophos, une transition cloud

« La journée d’aujourd’hui marque une étape passionnante dans le parcours de Sophos », a déclaré Kris Hagerman, CEO de l’entreprise britannique.

Un parcours qui s’oriente vers des solutions de cybersécurité de nouvelle génération, tirant parti des capacités cloud et d’apprentissage machine avancées.

Un secteur dans lequel Thoma Bravo estime que l’acquisition de Sophos lui fournit une opportunité intéressante « pour accroître son exposition au marché étendu et en pleine croissance de la cybersécurité. » Le fonds a d’ailleurs investi dans bien d’autres sociétés du secteur, parmi lesquelles Barracuda Networks et McAfee.

Thoma Bravo, a private equity firm, has made an offer to acquire Sophos. Further information is available at: https://t.co/o9QcS8dxmX pic.twitter.com/haOiyZ2Emo — Sophos (@Sophos) October 14, 2019