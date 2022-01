Cybersécurité : un élan EDR en France ?

Une cyberattaque, c’est quoi au juste ? Le CESIN n’en a pas la même définition d’une vague à l’autre de son baromètre de la cybersécurité des entreprises. Et cela se ressent sur certains chiffres.

Dans l’édition 2021 figurait la définition suivante :

La cyber-attaque, telle que nous l’entendons dans cette enquête, est le fait de subir un acte malveillant envers un dispositif informatique portant atteinte de manière significative à la confidentialité et/ou à l’intégrité de l’information de l’entreprise ou encore à la disponibilité du système d’information, entraînant des pertes financières significatives et/ou une atteinte à l’image de l’entreprise.

Tous ces éléments demeurent dans l’édition 2022. Mais le périmètre de la cyberattaque s’élargit aux actes malveillants qui entraînent « des efforts significatifs de défense ». Sur un autre plan, il se réduit :

Nous ne comptons pas les tentatives d’attaques qui ont été arrêtées par vos systèmes de prévention.

Sur cette base, le taux d’entreprises déclarant avoir subi au moins une cyberattaque augmente : +3 points entre les vagues 2021 et 2022, à 54 %. Mais elles sont aussi plus nombreuses à affirmer ne pas en avoir essuyé plus de trois (43 % ; +10 points). Le tout sur un échantillon plus grand : 282 membres du CESIN, contre 228 à la vague précédente.

Le phishing reste le plus fréquent des vecteurs d’attaque, même si son taux d’occurrence diminue (73 % des entreprises concernées ; -7 points). Suivent toujours l’exploitation de failles (53 %, +1 point) et l’arnaque au président (38 %, -4 points). Les tentatives de connexion (force brute notamment) sont en recul (34 %, -7 points), comme le déni de service (25 %, -6 points). Au contraire, les attaques par rebond via prestataires progressent (21 %, +5 points).

MFA et chiffrement s’installent

L’usurpation d’identité apparaît comme la principale conséquence des cyberattaques (32 %, +9 points). Le vol de données, qui l’était l’an dernier, recule au deuxième rang (30 %, proportion stable). Le chiffrement par ransomware (24 %, -1 point) reste troisième.

Que renforce-t-on face à la menace ? Essentiellement la sensibilisation des utilisateurs (81 %, -2 points). Le duo scan de vulnérabilités – patch management reste en bonne position (63 %, +2 points), mais le déploiement d’EDR (+16 points, à 64 %) le devance désormais. Nette progression également pour le durcissement de l’Active Directory (62 %, +9 points) et la sécurisation des backups (38 %, +10 points).

De manière générale, hors antivirus et firewall, le VPN reste la solution le plus souvent mise en œuvre (90 % des entreprises, taux stable d’une année à l’autre). Suivent toujours les proxys (81 %, -2 points) et les passerelles de sécurité mail (80 %, -3 points). Au-delà de l’élan EDR sus-évoqué, MFA (78 %, +5 points) et chiffrement (56 %, +7 points) font une percée.

Assurances cyber : quel taux de mise en action ?

Reflet de l’impact de la crise sanitaire, les entreprises sont plus nombreuses qu’il y a un an à prévoir d’augmenter leurs budgets cybersécurité (70 %, +13 points). Idem pour les effectifs (56 %, +4 points). Les intentions formulées l’an dernier semblent s’être concrétisées : ce sont désormais 8 % des répondants qui consacrent plus de 10 % de leur budget IT à la cyber (+5 points). À l’inverse, ils ne sont plus que 40 % (-12 points) à déclarer y allouer moins de 5 % dudit budget.

Quel poids pour les assurances cyber dans ces investissements ? Le CESIN ne s’exprime pas sur ce point. Il fournit toutefois quelques indicateurs. Parmi eux :

– 69 % des répondants affirment avoir souscrit une telle assurance

– Environ un souscripteur sur cinq hésite à renouveler son contrat

– Près des trois quarts des souscripteurs (73 %) n’ont pas « actionné » leur assurance

– Pour près de la moitié de ceux qui y ont eu recours, « ça a été difficile »

