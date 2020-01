Cybersécurité : comment les entreprises françaises gèrent le risque

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Le Cesin (Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique) a livré la 5e édition de son baromètre de la cybersécurité en France. L’enquête a été menée auprès de 253 des 634 membres de l’organisation présidée par Mylène Jarossay, RSSI du groupe LVMH.

Selon le *sondage OpinionWay pour le Cesin, le taux d’organisations qui déclarent avoir été la cible de cyberattaques dans les douze derniers mois a baissé de 15 points en un an. Elles étaient 80% à le signaler en janvier 2019, contre 65% début janvier 2020.

En revanche, la proportion d’entreprises déclarant un impact négatif sur leur activité a peu évolué (57% cette année, contre 59% l’an dernier). Pour les firmes touchées, le ralentissement de la production est l’impact des cyberattaques sur « le business » le plus souvent cité (27%). L’indisponibilité du site web de l’entreprise visible par le client arrive ensuite (17%), devant la perte de chiffre d’affaires (9%) et les retards de livraison (8%), entre autres.

Au-delà du phishing…

Les entreprises visées ont été la cible de moins de 4 types d’attaques cyber en moyenne en douze mois (contre 5 l’an dernier). Le phishing (hameçonnage) est à nouveau le type d’attaque le plus souvent constaté (79%). Il devance « l’arnaque au président » (47%), l’exploitation d’une vulnérabilité (43%) et les tentatives frauduleuses de connexion (40%).

Les conséquences les plus fréquentes de ces attaques étant : l’usurpation d’identité (pour 35% des organisations concernées), l’infection par malware (34%), le vol de données personnelles (26%), le blocage par ransomware (25%) et le déni de service (19%).

Outre l’attaque émanant de tiers, le partage de données sensibles par des initiés ou des employés « négligents » sont des riques à gérer par les RSSI. D’autant plus que les professionnels de la sécurité des systèmes d’information redoutent la diffusion de données, d’applications et de services hors du contrôle de l’IT. 98% citant le Shadow IT comme une menace importante.

Face à l’extension de la surface d’attaque

Or, avec ou sans le contrôle de l’IT, l’usage du cloud progresse dans les entreprises. Ainsi 89% des répondants déclarent que leur société utilise le cloud pour stocker des données. 55% dans le cloud public, 42% dans le cloud hybride (public et privé).

La migration de données dans le cloud n’est pas sans risques. Les RSSI redoutent en priorité la non maîtrise de la chaîne de sous-traitance de l’hébergeur (50%), la difficulté de mener des audits (46%) et, enfin, l’utilisation à risque du cloud par les salariés (46%).

En réaction, 91% (contre 80% l’an dernier) estiment que des solutions spécifiques doivent être déployées en plus des outils de fournisseurs cloud pour sécuriser l’ensemble. Avec ou sans intelligence artificielle (IA). 15% seulement déclarant que la présence d’IA est un critère « déterminant » dans le choix de solutions. Pourtant, 47% disent être prêts à laisser une IA prendre des décisions en matière de détection et/ou remédiation.

Quels types de solutions sont utilisées ?

S’équiper en solutions techniques

Pour faire face, les organisations utilisent en priorité, outre les antivirus et les firewalls, les passerelles de sécurité mail, les VPN, le filtrage d’URL (tous trois cités par 85% des répondants) et l’authentification multi-facteurs (+13 points à 72%).

L’usage d’autres outils et approches de la sécurité (SSO, SIEM, IAM, chiffrement…) arrivent ensuite. L’usage de solutions de détection des menaces et d’intervention pour les terminaux (EDR ou Endpoint detection and response) progresse aussi (+14 points à 34%).

Quant à l’approche zero trust (ou la confiance zéro en matière de sécruité informatique), elle fait une entrée discrète dans le baromètre du Cesin. Ainsi, 16% déclarent avoir initié (11%) ou pleinement engagé le processus (5%). 30% envisagent de le faire.

S’assurer contre le risque cyber

Davantage sensibilisées au cyber-risque, 91% des organisations (contre 79% l’an dernier) ont mis en place ou prévoient de le faire un programme de cyber-résilience. De surcroît, 60% (+10 points) ont souscrit une cyber-assurance et 13% sont en cours de souscription.

Malgré tout, une entreprise sur deux s’inquiète de sa capacité à faire face aux cyber-risques. Aussi, 61% des répondants estiment que leur entreprise n’est plutôt pas (47%) ou pas du tout préparée (14%) à gérer une cyber-attaque d’ampleur.

Pour mieux gérer le risque, les organisations sont prêtes à investir.

Investir et recruter (un peu)

Dans 79% des entreprises interrogées, la sécurité représente entre moins de 5% (pour 50% des organisations) et de 5% à 10% (pour 29% des répondants) du budget IT.

Au cours des douze prochains mois, 62% des organisations prévoient d’augmenter la part du budget consacré à la sécurité informatique. Elles sont plus nombreuses encore (83%) à anticiper l’achat de nouvelles solutions techniques de protection.

En revanche, seule une firme sur deux (51%) prévoit d’augmenter les effectifs dédiés à la sécurité de systèmes d’information (SSI). Lorqu’il est question de recrutement, 9 sur 10 parlent d’une pénurie de profils qualifiés et de difficultés de recrutement.

*L’enquête a été menée par OpinionWay pour le Cesin entre le 2 décembre 2019 et le 7 janvier 2020.

