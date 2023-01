Cybersécurité : quand le « message aux navigants aériens » ne passe pas

On en sait davantage sur l’incident informatique qui a paralysé mercredi 11 janvier le trafic aérien aux États-Unis. Un message brouillé aux « navigants aériens » ?

Un système majeur (NOTAM ou notice to air missions) pour le personnel des opérations aériennes a été impacté. Or, celui-ci fournit normalement aux pilotes et aux équipages des informations et alertes sur l’évolution de la situation dans les aéroports et l’espace aérien.

Pour garantir la sécurité du trafic aérien, la Federal Aviation Administration (FAA), autorité chargée de l’aviation civile aux États-Unis, a décidé de suspendre temporairement, mercredi matin, le décollage de tous les vols interieurs aux Etats-Unis.

La suspension a duré plus d’une heure et demie, selon l’administration Biden, avant une reprise très progressive du trafic. Au total, selon la plateforme de suivi de vols FlightAware, ce sont plus de 1 300 vols qui auraient été annulés et plus de 9 700 retardés.

« Pas de preuve d’une cyberattaque »

« Notre enquête préliminaire a relié la panne à un fichier de base de données endommagé », a indiqué en mileu de semaine sur Twitter la Federal Aviation Administration. « A ce stade, il n’y a pas de preuve d’une cyberattaque », a ajouté l’agence.

L’administration Biden, de son côté, a annoncé l’ouverture d’une investigation étendue sur les causes de l’incident. Il s’agit notamment de comprendre pourquoi les systèmes censés prendre le relais en cas de problème n’ont pas fonctionné.

Le secteur aérien a une longue histoire d’incidents logiciels. Et le coût n’est pas négligeable pour les transporteurs. Les récents déboires de Southwest Airlines en témoignent.

La compagnie aérienne américaine a annulé plus de 16 700 vols fin décembre en raison d’une tempête « historique » et de la saturation de ses systèmes opérationnels.

Le fiasco lui coûterait au moins 725 millions $.

