Fondée en 2003, Barracuda entre dans le giron de la société de capital-investissement Thoma Bravo pour 1,6 milliard de dollars. Les actionnaires de Barracuda recevront 27,55 dollars en espèces par action. Soit 22,5 % de plus que la moyenne du cours du titre sur les 10 jours précédant le 27 novembre. Il dépasse également le plus haut de son cours sur les 52 semaines écoulées.

De ce fait, le conseil d’administration de Barracuda a approuvé l’offre du fonds d’investissement à l’unanimité, estimant que la transaction maximise la valeur pour les actionnaires.

« Nous croyons que la transaction proposée nous offre l’opportunité d’accélérer notre croissance grâce à notre plate-forme de sécurité leader sur le marché, spécialement conçue pour les environnements hybrides et cloud hautement distribués. Nous continuerons à fournir une solution complète et facile à utiliser, des solutions performantes qui peuvent être déployées de manière logique pour nos clients, a déclaré BJ Jenkins, P-DG de Barracuda. Thoma Bravo a toujours excellé en investissant dans des activités de sécurité en pleine croissance et cette transaction témoigne de la valeur et de la force de la plate-forme de sécurité de Barracuda, qui aide les clients à protéger et gérer leurs réseaux, applications et données, et les partenaires bénéficieront de ce partenariat. »

En effet, le groupe de capital-investissement s’est illustré par ses multiples acquisitions dans le domaine des nouvelles technologies et dépensant ainsi des milliards de dollars pour acquérir plusieurs groupes, tels que Qlik, Riverbed Technology, SolarWinds, Blue Coat, Flexera, Continuum, Imprivata et Compuware. Thoma Bravo a aussi pris une participation minoritaire dans McAfee.

Un fleuron

Barracuda prend en charge la sécurité des données de ses clients sur le Cloud, avec des offres par abonnement. Palo Alto Networks, Proofpoint ou encore Symantec s’inscrivent comme ses principaux concurrents.

Pour Thoma Bravo, Barracuda constitue un fleuron dans son domaine. « Barracuda est un leader reconnu de l’industrie, apportant constamment des solutions puissantes et complètes aux clients dans un environnement de menaces de plus en plus répandu, hostile et complexe, a déclaré Seth Boro, un associé gérant de Thoma Bravo. Nous pensons que Barracuda est à la pointe de l’innovation dans plusieurs domaines hautement stratégiques du marché de la cyber sécurité et sommes ravis d’être le partenaire de la société dans la prochaine phase de sa croissance. »

Dès lors que transaction sera finalisée d’ici la fin du mois de février 2018, Barracuda fonctionnera comme une société privée et continuera à se concentrer sur les services de sécurité de messagerie et de protection des données.