Datacenter : Jerlaure peaufine un référentiel de certification

Bureau Veritas travaille avec Jerlaure, spécialiste avignonnais des datacenters, à la production d’un référentiel de certification de projets de centres de données.

L’agence cible plus particulièrement les datacenters de proximité. Ces derniers sont construits par des entreprises qui ne maîtrisent pas forcément les enjeux et exigences de résilience, performance et conformité (RGPD, CSPN mise en place par l’ANSSI…).

« D’énormes erreurs apparaissent parfois dans la conception et/ou la construction de ces nouveaux datacenters », a déclaré Claude Dos Santos, directeur de Jerlaure, cité dans un communiqué. « Le choix même de la localisation est parfois mal étudié, avec des sites en zone inondable ou sismique, ou trop loin des réseaux de communication haut débit », a-t-il ajouté.

Le référentiel va les guider pour mieux faire. Avec des lignes directrices couvrant toutes les étapes d’un projet, de l’évaluation du site à son maintien en conditions opérationnelles.

Rassurer utilisateurs et investisseurs

Le concept est celui d’une « certification de projet de bout en bout ». Il a été déployé « avec succès pour les champs éoliens », a expliqué sur Le Mag Bureau Veritas Laurent Midrier, vice-président stratégie et innovation de l’agence de certification.

Un tel label, ajoute-t-il, rassure « aussi bien l’utilisateur du datacenter que l’investisseur qui le finance ». La certification montrant que « les meilleurs choix [ndlr : techniques et énergétiques] ont été faits en cohérence avec la qualité de service attendue ».

Référentiel et certification de projets datacenter seront disponibles au 2e semestre 2018.

