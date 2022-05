Dell Technologies World 2022 : « L’avenir est au multicloud ! »

Simplifier et protéger l’accès aux données dans des environnements multicloud c’est l’ambition affichée par Dell Technologies lors de son événement hybride.

La firme informatique américaine dévoile une série de nouveautés lors de sa grand messe Dell Technologies World 2022 organisée cette semaine à Las Vegas.

Des milliers de clients, partenaires et investisseurs y assistent en présence ou se connectent à distance.

« Le débat sur site/hors site est terminé. L’avenir est au multicloud avec des flux de travail et de données circulant de manière transparente dans l’ensemble de l’environnement », a déclaré Michael Dell, fondateur et CEO du groupe, en introduction de cet événement hybride.

Voici 5 annonces mises en exergue par la multinationale :

1. Dell Apex Cyber Recovery >

Un an après le lancement des premières solutions d’infrastructure « as-a-service » de son portefeuille Apex (calcul, stockage, mise en réseau…), Dell promeut la nouvelle offre managée Apex Cyber Recovery Services.

Il s’agit de protéger les données critiques d’organisations dans un coffre-fort isolé et géré par Dell. L’ensemble – matériel, logiciels et services – est proposé aux organisations en contrepartie d’un abonnement.

Cette solution managée est également conçue pour aider les organisations à reprendre rapidement leurs activités normales après incident.

2. PowerProtect Cyber Recovery pour Microsoft Azure >

L’offre de récupération de données Dell PowerProtect Cyber Recovery s’étend au cloud public de Microsoft.

L’offre permet aux organisations de déployer un coffre-fort numérique sécurisé et isolé dans le cloud Azure de Microsoft. Le but étant de renforcer la protection de leurs données face aux attaques par rançongiciel (ransomware) ou d’autres programmes malveillants.

En cas d’attaque cyber, des options de récupération flexibles sont proposées, notamment la récupération au sein du datacenter, un nouveau réseau privé Azure ou un environnement Azure non affecté par la cyberattaque.

3. CyberSense et PowerProtect Cyber Recovery pour AWS >

CyberSense ajoute une couche de protection à la solution Dell PowerProtect Cyber Recovery pour le cloud public d’Amazon, en identifiant les altérations de données qui se produisent lors d’une attaque cyber.

La solution d’analyse adaptive portée par l’apprentissage automatique CyberSense surveille les fichiers et les bases de données. Avec elle, les organisations disposent de capacités supplémentaires pour détecter et diagnostiquer une éventuelle corruption de données, et accélérer leur récupération par le biais de la solution sécurisée de sauvegarde à distance Cyber Recovery.

4. Projet Alpine >

Project Alpine fournit, selon ses promoteurs, « un aperçu de ce qui est possible lorsque des services data de classe entreprise migrent dans les clouds publics. »

Le but du projet Alpine est de faciliter l’utilisation du portefeuille Dell de logiciels de stockage (en mode bloc, fichiers et/ou objet) exécutés dans les clouds publics pour compléter les usages sur site (on-premise) de l’écosystème.

5. Partenariat avec Snowflake >

L’ambition de ce partenariat stratégique est de connecter les données issues du portefeuille de stockage d’entreprise de Dell avec la plateforme data nativement conçue pour le cloud de Snowflake .

Leurs clients communs pourront prochainement utiliser les données sur site stockées dans le stockage en mode objet ECS de Dell avec Snowflake Data Cloud, tout en conservant leurs données localement ou en les copiant dans des clouds publics.

D’autres intégrations produits suivront au second semestre 2022.

(crédit photo : OPR / CC BY 2.0)