Développeurs : ce qu’ils utilisent… et ce qu’ils plébiscitent

Les développeurs préfèrent-ils les fichiers Markdown au couple Jira-Confluence ? La dernière édition du sondage annuel que Stack Overflow mène auprès de sa communauté comporte des données à ce sujet.

C’est la première fois que l’option Markdown figure dans la catégorie « outils asynchrones ».

Autre nouveauté pour 2023 : des indicateurs « Desired » et « Admired » pour chaque technologie. Ils correspondent respectivement à « a travaillé avec l’an dernier » et « veut travailler avec l’an prochain ».

Ce système en remplace un plus complexe qui était en place depuis 2015. Il se fondait sur trois indicateurs :

> Loved (équivalent de « a travaillé avec » et « veut travailler avec »)

> Dreaded (« a travaillé avec » et « ne veut pas travailler avec »)

> Wanted (« n’a pas travaillé avec » et « veut travailler avec »)

Le calcul de l’indice de popularité des technologies n’a quant à lui pas changé. Il repose toujours sur la formule (« Desired » OR « Admired »).

En comparant ces métriques, on s’aperçoit que les technologies les plus populaires ne sont pas toujours les plus plébiscitées. En voici quelques illustrations.

Langages de programmation et de script

Sur l’indice global de popularité, JavaScript est en tête pous la 11e année consécutive (63,61 %). Il devance HTML/CSS (52,97 %) et Python (49,28 %). Ce dernier double SQL (48,66 %), qui reste toutefois plus populaire chez les développeurs professionnels.

Aucun ne figure au top des langages que les développeurs souhaiteraient utiliser (« Admired »). Rust (84,66 %), Elixir (73,13 %) et Zig (71,33 %) occupent le podium.

Bases de données

Sur l’indice global de popularité, PostgreSQL (45,55 %) devance MySQL (41,09 %) et SQLite (30,9 %). Il ne figure qu’au quatrième rang chez ceux qui apprennent à coder (MySQL est leader sur cette population).

Lire aussi : Pourquoi les développeurs privilégient l’open source

PostgreSQL est aussi la technologie la plus « désirée » (71,32 %). Datomic (70,49 %) et Redis (69,92 %) affichent des taux comparables.

Plates-formes cloud

Sur l’indice global de popularité, AWS (48,62 %) a quelques longueurs d’avance sur Azure (26,03 %) et Google Cloud (23,86 %). L’écart est plus important chez les développeurs professionnels (53,08 % pour AWS vs 27,8 % pour Azure et 23,95 % pour Google Cloud). Il l’est beaucoup moins chez les apprenants (19,43 % pour AWS contre 19,37 % pour Google Cloud… et 10,99 % pour Azure).

Sur l’indicateur « Desired », aucun des trois hyperscalers n’atteint les taux de Hetzner (70,09 %), Vercel (69,18 %) et Cloudflare (66,19 %).

Frameworks et technologies web

Sur l’indice global de popularité, Node.js (42,65 %) domine. Suivent React (40,58 %) et jQuery (21,98 %). React a une – très courte – tête d’avance chez les développeurs professionnels.

Sur l’indicateur « Desired », là encore, d’autres technos se distinguent. En l’occurrence, Phoenix (82,08 %), Svelte (74,5 %) et Solid.js (71,71 %).

IDE

Que ce soit sur l’indice global, chez les développeurs pros ou chez les apprenants, même top 3. Visual Studio Code (plus de 70 % dans tous les cas) devance Visual Studio (autour de 30 %) et IntelliJ IDEA (environ 25 %).

C’est Neovim qui s’en sort le mieux sur l’indicateur « Desired » (81,43 %). Derrière, on trouve Rad Studio (77,56 %) et Rider (73,81 %).

Outils asynchrones

Sur l’indice de popularité, Jira est nettement en tête chez les pros, qui représentent l’essentiel de l’échantillon (58928 répondants sur 71878). Ainsi, il l’est également au global : 52,37 %. Suivent Confluence (34,16 %)… et les fichiers Markdown (26,17 %).

La popularité des fichiers Markdown est un peu moins marquée chez les apprenants, mais seul GitHub Discussions fait mieux. Notion arrive en troisième.

Les fichiers Markdown sont en outre les plus « admirés » (81,83 %). Linear (74,03 %) et GitHub Discussions (70,19 %) complètent le top 3.

Outils synchrones

Premier l’an dernier sur l’indice global de popularité, Zoom recule au troisième rang (45,25 %). Teams (51,71 %) et Slack (47,59 %) lui sont passés devant. Chez les apprenants, qui représentent une petite part de l’échantillon (ici, 4391 répondants sur 84152), Discord est en tête (68,12 %), devant WhatsApp (43,52 %) et Zoom (39,26 %).

Discord se trouve aussi parmi les outils les plus « admirés » (72,01 %). Seul Matrix (72,73 %) fait mieux. Signal (71,9 %) n’est pas loin.

Outils IA pour la recherche

ChatGPT, Bing AI, WolframAlpha : chez les pros comme chez les apprenants, même top 3 en popularité. Le chatbot d’OpenAI dépasse les 80 %, contre environ 20 % pour l’IA intégrée au moteur de recherche de Microsoft.

ChatGPT est aussi le plus « admiré » (77,73 %). WolframAlpha est dans le top 3 (68,18 %), devancé néanmoins par un assistant made in Californie : Phind (77,46 %).

Outils IA pour le développement

Même réflexion que sur la partie recherche : peu importe le public, les mêmes technologies se distinguent sur l’indice de popularité. Au global, GitHub Copilot (54,77 %) devance Tabnine (12,88 %) et AWS CodeWhisperer (5,14 %).

Il est aussi le plus « admiré », à 72,32 %, contre 65,08 % pour Codeium et 54,73 % pour Whispr AI.

À consulter en complément :

Emploi IT : les développeurs règnent sur le top 10 en France

Applications mobiles : ce que la CNIL réserve aux développeurs

Pourquoi les développeurs privilégient l’open source

GitHub : comment les développeurs appréhendent l’IA

Photo d’illustration générée par IA