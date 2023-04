Emploi IT : les développeurs trustent le top 10 en France

De l’Ile-de-France à la région PACA, le volume d’offres d’emploi IT a bondi de près d’un quart en une année. Les développeurs captent toute l’attention.

Sous l’angle des métiers des technologies de l’information en France, que retenir du baromètre de l’emploi que publie HelloWork ?

La plateforme déclare avoir diffusé 95 566 offres d’emploi dédiées au métiers et fonctions IT au premier trimestre 2023. Un volume en hausse de 23% par rapport à la même période l’an dernier. Ces offres concernent à la fois des postes en CDI (88%), CDD, alternance et intérim.

Deux régions, l’Ile-de-France et l’Auvergne Rhône-Alpes, concentrent près d’une offre diffusée sur deux (47% exactement). L’Occitanie, les Hauts-de-France et la Provence-Alpes-Côte d’Azur font également partie des cinq régions qui recherchent le plus de professionnels IT.

Les développeurs font toujours partie des profils les plus demandés par le marché.

10 métiers IT les plus demandés en France

Les 10 métiers IT qui concentrent le plus grand nombre d’offres diffusées sur HelloWork sont :

Développeur informatique DevOps Développeur full-stack Développeur Java JEE Chef de projet informatique Ingénieur en développement logiciel Technicien support informatique Ingénieur systèmes Chef de produit informatique Ingénieur Java JEE

On note qu’en situation de concurrence, les entreprises, les ESN en particulier, peuvent diffuser la même offre par anticipation de marchés, alors qu’un seul poste est à pourvoir in fine. De plus, les embauches effectives sont bien inférieures au nombre d’offres d’emploi diffusées.

Ainsi, selon une autre source (Apec) ce sont 61 760 recrutements de cadres des professions IT qui sont prévus dans le secteur privé sur l’ensemble de l’année 2023.

Or, les cadres constituent l’essentiel des effectifs IT. Malgré tout, le marché de l’emploi « reste toujours dynamique » pour la plupart des professionnels de la fonction IT.

Les réalignements d’effectifs opérés par de grands groupes et startup des technologies sont compensés par des recrutements stables opérés par des employeurs de différents secteurs.

Le cabinet de recrutement spécialisé Robert Half indiquait récemment à ce sujet :

Dans de nombreux secteurs de l’économie, « les entreprises ont besoin de talents pour mener à bien différentes initiatives, notamment dans le développement logiciel, les services cloud, la cybersécurité et la protection des données, ainsi que le design web et mobile. »

Une demande qui peut orienter à la hausse les salaires de spécialistes.