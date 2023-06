IA : 7 développeurs sur 10 l’adoptent

Utilisez-vous des outils d’intelligence artificielle dans vos processus de développement ?

La question a été posée à 90 000 développeurs. Et ce dans le cadre du rapport 2023* que délivre la plateforme dédiée à la programmation informatique Stack Overflow.

70% des répondants, des novices du développement logiciel aux profils les plus expérimentés, déclarent utiliser la technologie ou prévoir de le faire dans les mois à venir.

Aussi, celles et ceux qui apprennent à écrire leurs premières lignes de code sont plus susceptibles d’utiliser l’IA que les développeurs professionnels (82%, contre 70%).

Ils disent le faire en priorité pour :

– Générer des lignes de code (option citée par 82% du panel)

– Résoudre les bugs et obtenir de l’aide (48%)

– Documenter le code (34%)

– En apprendre davantage sur une base de code (30%)

– Tester du code (23%)

Ils y voient plusieurs avantages. L’augmentation de la productivité est le premier bénéfice cité. La possibilité de se former plus rapidement et de gagner en efficacité suivent.

Developpeurs et IA, une confiance toute relative

Selon une autre étude (GitHub), l’amélioration de la qualité du code, la rapidité d’exécution et la réduction du nombre d’incidents en production sont d’autres avantages attendus des outils d’IA. GitHub Copilot, Alphacode de DeepMind, Polycoder, AWS CodeWhisperer…

Aussi, 80% des développeurs interrogés au sein de la communauté GitHub souhaitent que les outils propulsés par une IA améliorent la collaboration au sein des équipes. Mais les programmeurs concernés redoutent également que la mesure de performance soit biaisée.

« Les développeurs estiment que leur capacité à collaborer avec d’autres et la qualité de leur code devraient être les principales mesures de leur performance », a relevé GitHub.

Dans quelle mesure font-ils confiance à la précision des résultats délivrés par une IA ?

Stack Overflow, à nouveau, observe que 42% des développeurs disent avoir confiance dans les résultats générés par l’IA. En revanche, 31% sont indécis et 21% affichent leur défiance.

*source : Stack Overflow – 2023 Developer Survey

(crédit photo via Visual Hunt)