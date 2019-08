DevOps : CloudBees et Google Cloud dopent leur partenariat

CloudBees et Google Cloud ont confirmé renforcer leur partenariat lors de l’édition 2019 de la conférence DevOps World | Jenkins World à San Francisco.

Le nouvel accord porte sur un socle DevOps basé sur des technologies open source propulsées par Anthos, la plateforme multicloud et hybride de Google Cloud. Les technologies Jenkins X, Kubernetes et Tekton sont notamment utilisées.

L’alliance « apporte de nouvelles capacités aux développeurs d’applications qui veulent accélérer le développement applicatif dans un environnement hybride », a déclaré François Dechery, cofondateur et directeur de la stratégie de CloudBees.

Les deux groupes font partie des membres fondateurs de la Continuous Delivery Foundation. Ils sont aussi d’importants contributeurs de projets open source.

Maillage de services

Google Cloud, en plus de figurer dans le top 5 mondial des fournisseurs du cloud public, est à l’initiative du projet Tekton (framework natif Kubernetes).

CloudBees, de son côté, fait partie des principaux soutiens des projets Jenkins (serveur d’automatisation) et de Jenkins X (outil CI/CD pour applications cloud native et Kubernetes).

Ensemble, les partenaires mettent l’accent sur l’automatisation du déploiement continu (CD), le maillage de services (service mesh), les conteneurs et les microservices.

Pour Rayn Veerubhotla, directeur des partenariats cloud hybrides chez Google Cloud, les développeurs doivent adapter le mode de création et de déploiement d’applications à l’évolution des attentes de leur entreprise. Et ce que l’application soit hébergée sur site (on-premise) ou dans le cloud ». Pour de nombreuses organisations, « cela signifie de plus en plus adopter une approche hybride avec Anthos », selon le dirigeant.

Un point de vue partagé par CloudBees qui, en avril, a annoncé la disponibilité de CloudBees Jenkins Distribution sur différentes places de marché, dont celle de Google Cloud Platform (GCP).