DevOps : GitLab valorisée près de 3 milliards $

C’est un grand bond en avant pour Gitlab. Avec une cinquième levée de fonds de 268 millions de dollars, la plateforme DevOps est désormais valorisée à 2,75 milliards de dollars.

Lors des précédents tours de table, GitLab avait récolté 426 millions$.

« GitLab utilisera le financement pour agrandir davantage les équipes traitant des questions de produits, de marketing, de ventes et de fonctions administratives afin de soutenir l’objectif global de GitLab qui est d’unifier les équipes et aider les organisations à accélérer la commercialisation de meilleurs produits logiciels de manière plus rapide et sécurisée. » explique la société.

Comprendre : il faut désormais accélérer sur les ventes et le développement de l’offre, notamment en matière de surveillance et de sécurité, en vue de l’ introduction en bourse qui est désormais annoncée pour 2020.

Sur les traces de GitHub

Parallèlement, la plateforme va recruter plus de 200 personnes dans les 55 pays dans lesquels elle opère. Son effectif actuel est de 800 salariés…ils étaient 10 en 2015 au moment ou la société était incubée chez Y Combinator.

Avec une trésorerie richement dotée, GitLab renforce son rôle de challenger face à GitHub, propriété de Microsoft depuis juin 2018. En déboursant 7,5 milliards $, la firme de Redmond avait surpris les analystes car sa dernière valorisation connue était de 2 milliards $, à l’été 2015, à l’issue d’un tour de table emmené par Sequoia Capital. Soit sensiblement la même valorisation de GitLab aujourd’hui.

Celle ci revendique plus de 100 000 entreprises utilisant son service et 4 800 contributeurs actifs.