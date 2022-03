DevSecOps : Sysdig et Snyk musclent la sécurité des conteneurs

Les fournisseurs intègrent leurs solutions respectives, Sysdig Secure et Snyk Container, pour renforcer la sécurité sur l’ensemble du cycle de vie des conteneurs.

Sur le marché à forte croissance de la sécurité cloud et conteneurs, le rapprochement de Sysdig et Snyk surprend peu.

Les deux jeunes sociétés américaines actives dans la supervision DevOps et la gestion de posture de sécurité cloud ont négocié un accord de partenariat dédié à la sécurité des conteneurs.

L’accord porte sur l’intégration de leurs solutions respectives Sysdig Secure (sécurité et conformité conteneurs et cloud) et Snyk Container (détection de vulnérabilités).

Sécuriser les conteneurs

L’objectif est de fournir au marché une offre de sécurité sur l’ensemble du cycle de vie des conteneurs, du développement à l’exploitation. Et, par extension, de réduire drastiquement le volume des alertes de sécurité.

En outre, l’intégration permet d’aligner les équipes de développement, d’exploitation et de sécurité sur les vulnérabilités à corriger en priorité, en concentrant les ressources limitées des développeurs sur les risques les plus importants, selon les promoteurs de l’offre.

« Lorsque la sécurité suit l’expansion de la population mondiale de développeurs – qui pourrait atteindre 45 millions d’ici 2030 [source : SlashData] – les organisations de toutes tailles peuvent vraiment récolter les fruits de leur transformation numérique, tout en rendant les logiciels du monde plus sûrs », déclarait en septembfre dernier le CEO de Snyk, Peter McKayPeter.