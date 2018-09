Dynamics 365 : Microsoft renforce les applications d’IA et de réalité mixte

Attendue pour le mois prochain, la prochaine mise à jour de Dynamics 365 disposera de fonctions IA pour le traitement du langage naturel à destination les métiers de la vente, du service client et des études de marché.

Avec “Dynamics 365 AI for sales”, l’objectif est ” d’aider les commerciaux à se concentrer sur les offres les plus importantes, à fournir des réponses aux questions les plus courantes sur les performances des équipes commerciales, à analyser en détail le pipeline des ventes et à analyser de manière plus intelligente coaching des équipes de vente.” explique Microsoft. Une ambition similaire s’applique aux versions “Customer Service” et “Market Insights”.

Autre évolution de l’ERP Cloud , une incursion plus poussée dans la réalité mixte avec “Dynamics 365 Remote Assist” et “Dynamics 365 Layout”. ”

” L’impulsion que HoloLens a reçue dans le domaine commercial a été extrêmement positive. Cela a été soutenu par l’augmentation de la demande et du déploiement de certaines des entreprises les plus innovantes au monde.” argumente l’éditeur de Redmond.

A l’appui, un exemple d’utilisation de Hololens par l’équipementier énergétique Chevron qui intervient à distance dans ses filiales pour identifier les problèmes sur les machines et piloter les réparations.

Au-delà de ces solutions « made in Microsoft », les entreprises ont la possibilité de développer, depuis 2016, leurs propres applications pour HoloLens. Tout en gardant à l’esprit qu’une deuxième version du casque se prépare, avec notamment un coprocesseur réservé au traitement des tâches d’intelligence artificielle.

Crédit photo : Microsoft