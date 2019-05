Edge computing : Nvidia lance EGX pour les entreprises

Nvidia a profité du salon Computex à Taiwan pour annoncer l’arrivée de sa plate-forme dédiée à l’edge computing : Nvidia EGX.

Elle permettra d’utiliser l’intelligence artificielle pour traiter localement en temps réel les données collectées par les capteurs des objets connectés.

Partant du constat que d’ici 2025, 150 milliards de capteurs et d’appareils IoT transmettront via la 5G des données nécessitant d’être traitées, Nvidia compte déporter localement la puissance de calcul plutôt que de la concentrer dans les data-centers.

Announcing NVIDIA EGX, an accelerated computing platform to meet the growing demand to perform real-time #AI at the edge where data is created with guaranteed response times, while reducing the amount of data that must be sent to the cloud. https://t.co/aVSgqrATg6 #Computex2019 pic.twitter.com/PdXN93E12B

— NVIDIA Data Center (@NVIDIADC) 27 mai 2019