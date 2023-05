Einstein GPT, Slack GPT, Tableau GPT… Où en est Salesforce avec l’IA générative ?

De l’IA générative dans Salesforce ? Dans Slack ? Dans Tableau ? C’est oui pour tous les trois… mais pour le moment, officiellement, à l’état expérimental.

L’heure est plutôt à la communication d’une vision globale. Une démarche à l’image de celle que Microsoft met en œuvre pour ses produits concurrents (Dynamics, Slack et Power BI) et au-delà.

« Einstein GPT : Salesforce sur les traces de Microsoft »

Ainsi avions-nous repris, début mars, l’annonce de cette marque. Une bannière sous laquelle Salesforce entend faire le pont entre ses modèles d’IA et ceux d’OpenAI. Pour le moment, il mène un pilote en cercle restreint.

En matière d’IA qu’on peut qualifier de générative, le groupe américain ne part pas de zéro. L’offre commerciale Einstein permet déjà, par exemple, la recommandation de produits sur Commerce Cloud, de réponses sur Service Cloud et de communication sur Marketing Cloud.

La semaine dernière, Salesforce a annoncé une marque supplémentaire : Slack GPT. Là aussi, elle se manifeste pour le moment essentiellement par une vision, de court/moyen terme. Elle tient en trois axes :

– Des fonctionnalités intégrées (résumé et aide à la composition)

– Une application Einstein 360 pour Slack connectée à Salesforce Customer 360 et à Data Cloud

– La possibilité d’intégrer des modèles de langage (Salesforce met en avant deux options : ChatGPT « via des applications partenaires » et Claude en intégration personnalisée)

Salesforce vise l’intégration sans code

« Plus tard cette année », on pourra, promet Salesforce, intégrer de l’IA générative sans code. Cela se fera par l’intermédiaire de la brique Workflow Builder (intégration de prompts au sein des flux de travail). Par ailleurs, « à l’avenir », une assistance à la composition de messages sera disponible dans les canevas.

À l’heure actuelle, on peut expérimenter ChatGPT dans Slack par l’intermédiaire d’une application, en bêta avec liste d’attente. Il y en a aussi une pour Claude.

Cette semaine, une troisième marque a fait son entrée : Tableau GPT. Avec là aussi un discours prospectif. Une phase pilote doit en l’occurrence démarrer « cette année ».

Il s’agira, en résumé, d’apporter une interface conversationnelle qui permettra d’« interroger » les données tout en fournissant des suggestions à renfort de visualisations. Une UI baptisée Pulse viendra encapsuler cette expérience. En back-end, il y aura Einstein GPT, donc plusieurs modèles de langage.

Photo d’illustration © Tada Images – Adobe Stock