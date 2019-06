Excel : Microsoft met en garde contre des macros vérolées

Des ordinateurs sous Windows subissent actuellement une attaque via les composants de la suite Office de Microsoft.

Le malware exploite les macros potentiellement intégrées à un fichier Excel qui a été transmis par e-mail. La macro vient discrètement télécharger et exécuter en mémoire le cheval de Troie Flawed Ammyy.

Anomaly detection helped us uncover a new campaign that employs a complex infection chain to download and run the notorious FlawedAmmyy RAT directly in memory. The attack starts with an email and .xls attachment with content in the Korean language. pic.twitter.com/PQ2g7rvDQm

— Microsoft Security Intelligence (@MsftSecIntel) 21 juin 2019