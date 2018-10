Exodus 1 : le smartphone blockchain de HTC en pré-commande

HTC est en quête de nouveaux leviers de croissance, après l’exode massif des clients du groupe vers d’autres marques de smartphones.

Son salut pourrait bien passer, entre autres, par la blockchain. Le groupe taïwanais vient en effet d’ouvrir les précommandes pour son smartphone dit “blockchain”.

850 euros pour un premium avec cold wallet

Baptisé Exodus 1, il peut être précommandé dès aujourd’hui en Bitcoin ou en Ethereum. Il sera disponible dans 34 pays avec un tarif de 0,15 BTC ou 4,78 ETH, ce qui correspond à 850 euros.

Dévoilé en mai, le terminal mobile évolue sous Anroid Oreo, avec toutefois une enclave sécurisée séparée de l’OS pour la gestion des cryptomonnaies. Cette zone, agissant comme un “cold wallet”, permet de conserver les clés associées à ses portefeuilles de cryptomonnaies ou autres jetons. HTC a mis au point son propre portefeuille de crypto-monnaie appelé Zion afin que son nouveau téléphone fonctionne comme un portefeuille de crypto-monnaie matériel.

L’Exodus 1 avait été présenté comme le nec plus ultra, permettant de faciliter les échanges de cryptomonnaies entre utilisateurs.

Mais, les ambitions initiales semblent se limiter à une zone du mobile partitionnée pour une sécurité accrue.

Récupération des clés en cas de vol

HTC a toutefois également développé un mécanisme social de récupération de clé au cas où le téléphone serait perdu, volé ou si vous perdiez vos informations de clé.

A cet effet, il faut partager avec des personnes de confiance les informations permettant de récupérer les clés. Ceux-ci seront amenés à télécharger une application permettant de gérer les clés.

HTC exploite un algorithme de partage pour donner les informations à ces personnes.

Le smartphone donne également la possibilité aux développeurs tiers de créer leurs propres Dapps (Cendetralized apps).

Un terminal premium

Quant aux spécifications techniques de l’Exodus 1, on est sur un appareil doté d’un écran de 6 pouces défini en HD+. Il est pourvu de deux APN dorsales avec capteurs de 16 mégapixels et de deux autres caméras en façade avec capteurs de 8 mégapixels.

En son sein, on trouve le SoC (System on Chip) Snapdragon 845 de Qualcomm, épaulé ici par 6 Go de RAM. La mémoire de masse est assurée par 128 Go de flash interne. Le tout est alimenté par une batterie de 3500 mAh.

(Crédit photo : @HTC)