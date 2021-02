Expérience numérique (DXP) : HCL entre dans le carré Gartner

HCL Software, e-Spirit et Magnolia intègrent le Magic Quadrant Gartner 2021 des plateformes d’expérience numérique (DXP). Pour quelles raisons ?

Système de gestion de contenu (CMS), outils de personnalisation client/partenaire/employé et support multicanal regroupés dans une même offre… Le cabinet Gartner a livré l’édition 2021, la quatrième, de son Magic Quadrant DXP (Digital Experience Platforms).

16 éditeurs de logiciels, spécialisés et généralistes, ont été évalués. Tous proposent une offre DXP ayant généré au moins 17 millions de dollars de revenus sur 12 mois. La maintenance, les licences et/ou abonnements cloud sont pris en compte.

Qui sont les fournisseurs de solutions inclus dans ce Magic Quadrant ?

Bloomreach se positionne en unique « visionnaire » du carré. Adobe, Acquia, Episerver (Optimizely), Sitecore et Liferay, de leur côte, sont les « leaders ».

Salesforce, Oracle, OpenText sont les « challengers », ainsi que le nouvel entrant dans ce carré HCL Software, la division logicielle du groupe indien HCL Technologies. « HCL est aussi efficace pour répondre aux cas d’usage B2B, B2E et B2C » et bénéficie de l’expérience du groupe dans le conseil et les services professionnels, a expliqué Gartner.

Architecture modulaire

Crownpeak, CoreMedia, Squiz, Kentico et les nouveaux entrants e-Spirit et Magnolia sont considérés par la société d’études comme des « acteurs de niche » des DXP.

« Magnolia fournit un framework riche en connecteurs et une architecture modulaire. Ce framework permet un déploiement progressif et la réalisation d’expériences numériques basées sur les meilleurs composants » du marché, a expliqué Gartner.

Quant à la boîte à outils proposée par e-Spirit, elle permet de créer des applications web progressives « avec des fonctionnalités WYSIWYG qui facilitent la prise en main pour les utilisateurs professionnels non techniques », ceux du commerce en ligne notamment.

SAP ne fait pas partie des élus cette année, mais reste très présent dans l’écosystème.