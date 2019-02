Facebook Messenger vous laisse 10 minutes pour supprimer un message

Il est désormais possible de supprimer un message publié via Facebook Messenger. En préparation depuis l’année passée, la fonctionnalité vient d’être officialisée par Facebook qui précise qu’elle est disponible sur les versions Android et iOS de l’application de messagerie.

Les utilisateurs ont dix minutes pour effacer un message en appuyant dessus pour faire apparaître l’option. Les destinataires qui l’ont reçu verront alors une alerte les informer de la suppression du contenu.

Zuckberberg, bêta testeur

Facebook avait décidé de développer cette option pour Messenger en avril 2018 après que le site TechCrunch avait découvert que le PDG Mark Zuckerberg et d’autres dirigeants du réseau social avaient la possibilité de programmer la suppression de leurs messages dans la boîte de réception du destinataire après un certain laps de temps.

A l’époque, l’entreprise avait justifié cette manœuvre comme une mesure préventive suite au piratage de courriels dont avaient été victimes les dirigeants de Sony.

La semaine dernière, lors d’un échange avec les investisseurs suite à la présentation des résultats trimestriels de l’entreprise, Mark Zuckerberg a indiqué que Facebook chercherait à proposer plus d’options éphémères dans ses produits afin de répondre à une demande croissante des usagers.