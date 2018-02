Faille Spectre : Intel patche à nouveau, pour de bon?

Après la débâcle de janvier, Intel diffuse de nouveaux correctifs stabilisés contre les failles Spectre à destination de ses processeurs Core de 6ème, 7ème et 8ème génération.

Il aura donc fallu plus d’un mois à Intel pour stabiliser ses correctifs destinés à mettre à jour le microcode de ses processeurs contre l’exploitation des failles Spectre.

Le fondeur avait dans l’urgence délivré des patchs en Janvier qui entraînaient des redémarrages intempestifs des machines. Il avait alors demandé à ses partenaires de suspendre la diffusion de la mise à jour des firmwares.

Cette fois, Intel semble avoir pris le temps de tester intensivement ses correctifs. Une première mise à jour pour certains processeurs de génération Skylake avait déjà été diffusée début février. La société annonce aujourd’hui la disponibilité de ses nouveaux microcodes « anti Spectre » pour l’ensemble des processeurs Skylake (Core 6ème génération y compris les Core X, Xeon W et Xeon D) ainsi que pour les processeurs Kaby Lake (Core 7ème génération) et Coffee Lake (Core 8ème génération).

En revanche, les rustines pour les processeurs des précédentes générations (Sandy Bridge, Ivy Bridge, Broadwell, Haswell) sont toujours en bêta et en cours d’évaluation par les fabricants de PC.

Rappelons qu’Intel ne diffuse par directement les correctifs auprès des utilisateurs mais uniquement auprès des constructeurs. Il faudra donc encore attendre que chacun d’eux publie une mise à jour firmware pour leurs différents PC, cartes mères et serveurs.

Intel a également publié une roadmap permettant de vérifier la disponibilité du microcode corrigé pour ses différents processeurs : Microcode Update Roadmap.