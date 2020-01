FIC 2020 : 10 infos sur le Campus Cyber

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A chaque évènement cyber sa mini-dose d’informations sur le développement en cours du Campus Cyber porté par l’Etat, soutenu par la filière et piloté par Michel Van Den Berghe, le patron d’Orange CyberDéfense.

A l’occasion du FIC 2020, on a donc avancé sur la date de lancement : ce sera au premier semestre 2021. Et sur la confirmation de la localisation : ce sera Paris ou la petite couronne Ouest : » ce projet entend proposer un premier tiers-lieu opérationnel de près de 10 000 m2 porté majoritairement par le secteur privé, pour y colocaliser industriels, PME et startups du secteur ainsi que services de l’Etat, laboratoires de recherche ou encore instituts de formation » explique un communiqué.

Bercy a aussi mis en ligne le rapport de Michel Van Den Berghe, un état des lieux de la concurrence internationale et une feuille de route du projet. Après quelques tergiversations (Campus Cyber vs Cyber Campus), il semble que l’appellation « Campus Cyber » soit définitivement retenue pour nommer le futur épicentre de la communauté cyber « made in France ».

Voici 10 infos à retenir sur le Campus Cyber listés dans le rapport officiel :

1- Un tiers-lieu opérationnel pour co-localiser start-up, PME, industriels de la cybersécurité et du numérique, services de l’État, laboratoires de la recherche, utilisateurs, acteurs de la formation, capital-risque.

2 – 10 000 m2 – avec une possibilité d’extension à 15 000 m2 – pour plus de 700 spécialistes au lancement.

3 – Un lieu totem pour l’écosystème français, connecté aux dynamiques régionales – dont le pilier rennais de cyberdéfense – nœud central d’un futur réseau de campus satellites régionaux, à commencer par les Hauts-de-France et les Pays de la Loire.

4 – Localisation à Paris ou petite couronne Ouest, pour l’attractivité des spécialistes – condition d’engagement de beaucoup d’entités – l’attractivité internationale et la proximité du quartier d’affaires de la Défense.

5 – Un lieu conçu pour stimuler les synergies entre entités autour de plateaux projets, un auditorium et un centre de séminaires, des espaces de coworking et de convivialité.

6 – Le point d’entrée incontournable en Europe à la rencontre de l’écosystème de cybersécurité et de la confiance numérique, pour faire rayonner l’excellence scientifique, technique et industrielle de la France et de l’Europe.

7 – Une ouverture aux entités du monde entier, pondérée par une logique de cercles de confiance, permettant des zones, projets et infrastructures d’accès restreint.

8 – Une société par actions simplifiée (SAS) pour opérer et animer le Campus au quotidien.

9 – Un budget de lancement estimé à 11 000 euros d’investissement par poste puis un autofinancement par les loyers payés par les membres et les prestations du Campus.

10 – Un lancement rapide : ouverture au 1er semestre 2021.