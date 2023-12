Fin de Windows 10 : le coût environnemental en question

Quel est le coût environnemental causé par la fin du support de Windows 10 en 2025 ?

Selon le cabinet Canalys, ce sont 240 millions de PC qui ne pourront pas avoir une seconde vie faute de pouvoir supporter Windows 11. Et environ un cinquième de ces appareils deviendront des déchets électroniques.



« Malgré les capacités croissantes du secteur de la distribution à prendre en charge la circularité des PC, les professionnels ne pourront pas remettre à neuf et revendre ceux qui ne pourront supporter Windows 11 (…) Empilés les uns sur les autres, ils formeraient une pile de 600 km plus haute que la lune » explique Canalys.



Début décembre, Microsoft a cependant annoncé que les mises à jour de sécurité étendues pour Windows 10 seraient disponibles jusqu’en octobre 2028 moyennant des frais annuels dont le montant n’a toujours pas été communiqué. Une méthode de mises à jour payantes déjà utilisées pour Windows 7 et Windows 8.1 jusqu’en janvier 2023.

Fin de Windows 10 : 240 millions de PC à la casse ?

Mais on ignore encore si les entreprises ( et les particuliers) vont souscrire à une telle offre. En revanche, on observe que l’adoption de Windows 11 prend plusieurs formes, selon les processus de mise à jour du parc PC.

« Le coût de ces mises à jour de sécurité constituera probablement un obstacle pour de nombreux utilisateurs. Les tarifs pour le support étendu de Windows 7 ont commencé à 25 $ US par PC pour la première année de support, quadruplant pour atteindre 100 $ US par an au cours de la troisième et dernière année. Si Microsoft poursuit une structure tarifaire similaire pour la prise en charge étendue de Windows 10, l’option la plus rentable sera la migration vers des PC plus récents, compatibles Windows 11, ce qui mettrait les PC plus anciens à la casse.» détaille Canalys.

Ce coût environnemental est-il le prix à payer pour soutenir les fabricants de PC ? C’est une évidence pour le cabinet : « Windows 11 de Microsoft aidera à soutenir un marché des PC en difficulté .».

Reste que l’obsolescence logicielle programmée est désormais largement contestées par les clients et en particulier les entreprises qui développent des stratégies RSE et doivent se soumettre à des obligations légales comme la règlementation européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive ) qui entre en vigueur en 2024.

Le Cigref contre l ’obsolescence logicielle programmée

En France, le Cigref a depuis longtemps manifesté ses désaccords avec les politiques d’obsolescence logicielle des éditeurs de logiciels. C’est même l’un de ses principes fondateurs.

Cette association qui regroupe les DSI des grandes entreprises et administrations françaises n’avait d’ailleurs pas manqué de pointer la stratégie de Microsoft lors de l’annonce du lancement de Windows 11. Et voit d’ailleurs d’un bon oeil l’application de la CSRD : « Elle apporte des indicateurs communs au niveau de l’UE pour évaluer le coût environnemental des SI d’entreprise. Et oblige ces dernières à fournir des informations sur l’impact de leurs activités. L’opportunité de mieux évaluer le ratio bénéfices-risques de telle ou telle stratégie de développement technologique.»

Cependant, si Canalys loue les efforts des distributeurs – 39 % disposent de capacités de reconditionnement de PC – il constate « qu’il n’y a pas de réglementation pour stimuler ce changement sur le marché des PC – malgré un règlement à venir de l’UE nécessitant des fournisseurs de smartphones et de tablettes pour offrir des mises à jour fonctionnelles et de sécurité pour une période définie après le lancement d’un appareil. En attendant, la collaboration entre l’industrie peut être la seule solution au problème alarmant et persistant du déchet électronique du secteur technologique..»