Firefox 71 : Mozilla réserve certaines nouveautés à Windows

Firefox 71 vient de faire son entrée en version stable sur Windows, macOS, Linux, iOS et Android.

Avec lui arrive le mode Picture-in-Picture (PIP). Il permet de mettre une vidéo dans une fenêtre flottante qui se superpose au navigateur (et reste affichée quand celui-ci passe en arrière-plan).

La disponibilité se limite pour le moment à Windows. Extension à macOS et Linux prévue pour janvier 2020 avec Firefox 72.

Il y a également du nouveau pour le gestionnaire de mots de passe Lockwise. D’une part, la reconnaissance des sous-domaines. De l’autre, la disponibilité des alertes de Firefox Monitor pour les utilisateurs de lecteurs d’écran.

Autre fonctionnalité pour l’heure limitée à Windows : le mode kiosque, adapté aux appareils accessibles publiquement. Parmi ses principales caractéristiques :

Côté développeurs, on notera :

Firefox 71, c’est aussi une gestion améliorée des téléchargements d’extensions, un décodage natif du MP3 (sur Windows, Linux et macOS) et une nouvelle API, partiellement implémentée : Media Session. Elle permet de partager, avec le système d’exploitation, des informations sur le média en cours de lecture.

Mozilla annonce la correction d’une douzaine de failles – dont aucune critique.

La fondation poursuit, en parallèle, ses travaux sur l’offre Firefox Private Network :

Logo © Mozilla

