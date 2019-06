Firefox Premium : Mozilla annonce une version payante du navigateur

La Mozilla Foundation lancera Firefox Premium à l’automne prochain.Le navigateur inclura quelques fonctions supplémentaires comme un VPN et un espace de stockage en ligne.

Dans un entretien avec T3N, Chris Beard, P-dg de Mozilla, a lâché une bombe en révélant que sa fondation réfléchissait à l’arrivée de Firefox Premium, une version payante de son navigateur .

L’idée est de monétiser Firefox, autrement que par la recherche, et il évoque « une solution de stockage sécurisée » et un VPN intégré qui sera capable, automatiquement, de se mettre en route lorsque l’utilisateur effectue, par exemple, un paiement en ligne.

Firefox Premium sera lancé en octobre 2019

Aucune des fonctions actuelles de Firefox ne deviendra payante mais il s’agit de proposer un service supplémentaire en cas de besoins de certains utilisateurs, comme un abonnement mensuel à un VPN plus évolué.

Est-ce que Mozilla a une date en tête pour ce lancement ? « Ce que nous voulons clarifier, c’est qu’il n’y a pas d’ambition de facturer des choses qui sont actuellement gratuites. Nous allons donc déployer un service d’abonnement et offrir un service premium. Et l’objectif est d’introduire le Premium cette année, vers l’automne. Nous visons octobre. »

En mars dernier, Mozilla a lancé Firefox Send qui permet de partager jusqu’à 1 Go de données depuis un navigateur web gratuitement et sans inscription préalable. Le limite passe à 2,5 Go pour les titulaires d’un compte Firefox.