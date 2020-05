Firefox investit HoloLens 2 pour la navigation en réalité augmentée

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Mozilla vient de publier une première version expérimentale de Firefox Reality pour HoloLens 2.

Ce lancement fait suite à la mise à jour du navigateur avec, à la clé, l’intégration de l’API WebXR.

Celle-ci succède à WebVR. Comme cette dernière, elle permet de développer des applications web pour les dispositifs de réalité virtuelle. Elle y ajoute toutefois les dispositifs de réalité augmentée, à l’instar de HoloLens.

