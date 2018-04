Firefox Reality : Mozilla annonce un navigateur pour les réalités augmentée et virtuelle

Firefox Reality est le nouveau navigateur internet de la Fondation Mozilla. Destiné à être utilisé avec des casques de réalité virtuelle (VR) ou augmentée (AR) autonomes, il s’agit du premier navigateur internet multi-plateforme pour la « réalité mixte » (AR et VR).

Jusqu’à présent, les fabricants de casques avaient développé des navigateurs « propriétaires » pour leurs plates-formes.

Oculus en a ainsi lancé un pour son casque Gear VR, tandis que Google dispose d’une version expérimentale de Chrome pour sa plate-forme Daydream et que Microsoft a placé son navigateur Edge dans l’espace d’accueil de Windows Mixed Reality.

La version standard de Firefox supporte déjà WebVR, une API Javascript expérimentale pour les casques VR tels que les HTC Vive, Oculus Rift et Google Cardboard. Le navigateur est aussi compatible avec WebAR et A-Frame (framework open-source libre sous licence MIT pour la VR). Avec Firefox Reality, il s’agit d’aller plus loin dans cette logique avec un butineur dédié.

Open source bien entendu

Ce nouveau navigateur est de surcroît open source, ce qui permettra aux différents fabricants de l’associer à leur plateforme AR ou VR. Mozilla de préciser, dans un billet de blog, que cela se traduit aussi par « un niveau de transparence que nos utilisateurs connaissent et attendent de Mozilla ».

Mozilla désire en effet que les utilisateurs se tournent vers Firefox Reality pour les mêmes raisons qu’ils utilisent Firefox. La butineur de la Fondation étant indépendant, il est en particulier épargné par la collecte de données utilisateurs.

Les performances grâce à Quantum

Firefox Reality reflète également les avancées de Mozilla en termes de performances avec son navigateur “classique” tirant profit de son moteur de rendu Quantum.

Pour l’heure, Mozilla n’a pas communiqué la date de sortie de Firefox Reality.

Sean White, vice-président de la stratégie technologique de Mozilla, estime “que l’avenir du web sera étroitement lié à la réalité virtuelle et augmentée, et que cet avenir passera par les navigateurs“. Et d’ajouter : « C’est pourquoi nous construisons Firefox Reality, un nouveau type de navigateur web qui a été conçu dès le départ pour fonctionner sur des casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée (ou de réalité mixte) autonomes.”

(Crédit photo : @Fondation Mozilla)