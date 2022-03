Cloud : la Fondation Linux et la CNCF concoctent leur « bootcamp »

Augmenter le vivier de talents certifiés et formés aux pratiques de développement natif cloud, c’est l’ambition à l’origine de la création du Cloud Native Developer Bootcamp.

La Fondation Linux et l’une de ses émanations, la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) ont récemment dévoilé un nouvel atelier court et intensif de formation : le Cloud Native Developer Bootcamp.

L’ambition affichée est de former davantage de professionnels à la conception et au déploiement d’applications natives pour le cloud. Développeurs et architectes cloud sont ciblés, entre autres profils techniques.

Le jeu en vaut-il la chandelle ?

Les compétences associées aux environnements cloud et conteneurs sont les domaines d’expertise les plus demandés par les recruteurs, si l’on en croit l’édition 2021 de l’Open Source Jobs Report de la Fondation Linux.

Selon d’autres données livrées par la CNCF (2021 Cloud Native Survey), 31% des développeurs backend à l’échelle mondiale, soit 5,6 millions de développeurs dans le monde, utilisent l’orchestrateur de conteneurs Kubernetes.

Toutefois, la demande de main d’oeuvre exprimée par les employeurs surpasse l’offre de profils qualifiés disponibles.

L’atelier fait partie de l’arsenal de prestations que proposent les deux organisations pour « remédier à cette pénurie de talents cloud qualifiés. » Comment ? En proposant une approche qui se veut agnostique vis-à-vis des fournisseurs de solutions. Aussi, les apprenants ont la possibilité de se former directement auprès de la CNCF, qui héberge Kubernetes, Prometheus, Helm et d’autres technologies cloud natives de pointe.

DevOps, SRE et Kubernetes

Les cours spécifiques inclus au programme sont :

– Introduction au développement Open Source, Git et Linux (LFD201)

– Fondamentaux DevOps et SRE (Site Reliability Engineering) (LFS261)

– Conteneurs pour développeurs et assurance qualité logicielle (LFD254)

– Kubernetes pour développeurs (LFD259)

– Développeur d’applications Kubernetes certifié (CKAD)

– GitOps : livraison continue sur Kubernetes avec Flux (LFS269)

L’atelier peut être bouclé en six mois, à raison de 10 à 15 heures de formation par semaine. Les apprenants peuvent toutefois étudier à leur propre rythme. Il peuvent aussi obtenir de l’aide via des forums et un chat vidéo avec des instructeurs.

Le prix de la formation Cloud au lancement est de 950 $.