Quelles sont les certifications IT qui rapportent le plus ?

9325 professionnels informatiques ont été interrogés dans le cadre du rapport Global Knowledge (Skillsoft) 2021 sur les compétences et les salaires IT.

92% des informaticiens concernés dans le monde déclarent* avoir obtenu au moins une certification ces derniers mois. Un taux en hausse de 5 points en un an.

Or, les compétences et expertises technologiques certifiées peuvent faire la différence auprès de recruteurs et impacter à la hausse la rémunération de spécialistes.

Par ailleurs, 64% des décideurs informatiques estiment que les collaborateurs certifiés apportent au moins 10 000 dollars de valeur annuelle supplémentaire à l’activité.

Prime aux architectes solutions et cloud certifiés

Globalement, 52% des répondants disent béneficier d’une augmentation de salaire. Ils l’expliquent par différents facteurs, dont la performance de l’activité, des compétences mises à niveau et des certifications reconnues.

En France, le salaire annuel moyen des professionnels IT interrogés est de 61 395 € (69 280 $). Et, selon une autre étude (Robert Half Technology), les certifications des fournisseurs AWS, Cisco, Microsoft, Oracle et Salesforce font partie des plus demandées.

En Amérique du Nord, d’après Skillsoft, Google Certified Professional Cloud Architect reste la certification la mieux rémunérée (160 961 $ en 2021) pour une troisième année consécutive. Celle-ci est suivie de très près par Google Certified Professional Data Engineer (160 629 $).

* L’enquête a été réalisée en ligne de novembre 2020 à février 2021.

Source : Skillsoft – « 2021 Global Knowledge IT Skills and Salary Report ».

(crédit photo via Pexels)