Gagner simultanément en sécurité et en agilité

Dans l’histoire de LockSelf, 2019 marque un tournant décisif. La société spécialisée dans les solutions de cybersécurité a obtenu en ce début d’année de la part de l’ANSSI la certification CSPN (Certification de Sécurité de Premier Niveau). LockSelf fournit des outils simples accessibles aux collaborateurs non familiarisés avec les notions techniques, en matière de sécurisation

Dans l’histoire de LockSelf, 2019 marque un tournant décisif. La société spécialisée dans les solutions de cybersécurité a obtenu en ce début d’année de la part de l’ANSSI la certification CSPN (Certification de Sécurité de Premier Niveau). LockSelf fournit des outils simples accessibles aux collaborateurs non familiarisés avec les notions techniques, en matière de sécurisation des usages. Concrètement, il s’agit par exemple de proposer de meilleures pratiques quant à la gestion de mots de passe, ou au partage documentaire, en alliant simplicité et sécurisation accrue. La certification constitue un élément clé sur ce plan. « Nous faisons partie des rares acteurs en France à bénéficier d’une certification de l’ANSSI sur la gestion de mots de passe, ce qui forme un atout démarquant notable », indique Julien Tessier, cofondateur de l’entreprise.

A la différence d’autres acteurs du domaine, LockSelf propose une interface unique permettant d’adresser plusieurs problématiques liées à la sécurisation des données, évitant ainsi de multiplier les outils. L’adoption par les utilisateurs en ressort également facilitée. Il s’agit d’une offre 3 en 1 qui inclut le gestionnaire de mots de passe LockPass permettant un contrôle centralisé de ces derniers et donc des applications des utilisateurs, le service LockTransfer qui sécurise le transfert de documents vers l’extérieur depuis n’importe quel support numérique (ordinateur, tablette, smartphone), et la solution de gestion interne de fichiers sécurisés. « A l’avenir, nous ambitionnons de compléter cette solution en apportant par exemple du chiffrement d’emails pour compléter l’offre existante et proposer au final une réponse de bout en bout, grâce aux remontées clients au fil des années sur les problématiques de sécurisation de la donnée », souligne Julien Tessier.

La sensibilisation est également un point important quant aux bonnes pratiques et aux usages à encourager, mais encore faut-il que l’entreprise dispose des outils pour les mettre en œuvre. « Dans le secteur de la santé, où nous sommes présents, certains professionnels hospitaliers sont amenés à partager des informations relatives aux patients via des applications non sécurisées telles que Snapchat, WhatsApp. Les DSI se retrouvent démunis face à de telles habitudes. Les collaborateurs sont tout à fait prêts à accepter certaines restrictions d’usage, mais il s’agit alors de proposer d’autres outils qu’ils peuvent utiliser pour le partage d’informations en toute sécurité », poursuit-il.

LockSelf est le seul acteur à centraliser le stockage de la donnée, ce qui permet de signifier aux clients qu’ils sont en mesure d’avoir la connaissance précise et la maîtrise du lieu d’hébergement, contrairement à des situations où une partie des données est stockée sur l’ordinateur des utilisateurs. LockSelf se distingue également de par son approche 100% française en proposant un hébergement à l’intérieur de l’hexagone. « Par ailleurs, nous proposons un hébergement en mode SaaS dans le cadre d’un partenariat avec le leader français du cloud souverain Outscale, mais nous proposons aussi une installation de la solution On premise sur les serveurs de nos sociétés clientes, ce qui intéresse particulièrement les grands comptes. Parmi nos clients du secteur de la défense, de la santé mais également d’autres domaines d’activité, ce choix reste largement privilégié », précise Julien Tessier.