Gestion de projets : Trello mise sur les templates et l’automatisation

Combien d’utilisateurs actifs pour Trello ?

L’entreprise garde cet indicateur sous silence*.

Elle préfère communiquer sur le franchissement du cap des 50 millions d’utilisateurs enregistrés. Soit deux fois plus qu’annoncé voilà deux ans dans la lignée de son acquisition par Atlassian.

Pour l’occasion, le logiciel de gestion de projets renforce sa composante automatisation, fondée sur les technologies de Butler.

Tous les utilisateurs peuvent désormais y accéder, en activant le Power-Up Butler sur les tableaux souhaités.

Les actions automatisées peuvent s’exécuter en fonction de déclencheurs.

On peut aussi les lancer manuellement, par l’intermédiaire de boutons insérés dans les tableaux ou sur les cartes.

Les forfaits payants de Trello (Business Class, Enterprise, Gold) donnent accès à davantage de fonctionnalités d’automatisation que la version gratuite. Par exemple, les commandes planifiées, les notifications par e-mail et les demandes HTTP.

Elles ne limitent par ailleurs ni le nombre de Power-Up par tableau, ni le nombre de commandes exécutables par mois.

Pour faciliter la création de tableaux, Trello en propose des modèles « prêts à l’emploi », regroupés dans une galerie.

Tous les utilisateurs peuvent concevoir et publier ces templates. Les forfaits Business Class et Enterprise permettent de restreindre la visibilité à un groupe de travail.

Trello propose aussi de créer des modèles de cartes. Titre, description et champs personnalisés sont automatiquement réutilisés. C’est optionnel pour les checklists, les étiquettes, les membres et les pièces jointes.

* Elle revendiquait, en 2016, un peu plus d’un million d’utilisateurs actifs quotidiennement… sur une base de 14 millions de comptes.

Illustrations © Trello

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.