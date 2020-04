Gestion des terminaux d’entreprise : G Suite s’ouvre un peu plus à Windows

Une option supplémentaire de gestion des appareils Windows fait son entrée dans G Suite.

L’une de ses composantes est accessible avec toutes les éditions de la suite bureautique, ainsi que dans le cadre de l’offre Cloud Identity. Il s’agit de l’authentification unique.

Nécessitant l’installation d’une application (le « fournisseur d’informations d’identification Google »)*, elle permet la connexion à Windows 10 avec un compte Google.

Les autres composantes sont réservées à G Suite Enterprise / Enterprise for Education et à Cloud Identity Premium. Elles nécessitent des appareils exécutant au minimum Windows 10 1803 en édition Pro, Business ou Entreprise. En voici les principales :

De telles possibilités sont déjà disponibles pour les appareils sous iOS, Android, Chrome OS et les tableaux blancs numériques Jamboard.

Il existe d’autres options de gestion compatibles avec Windows. Notamment :

* Il n’est, en revanche, pas obligatoire d’installer cette application pour enrôler des appareils. À condition d’effectuer une procédure manuelle.

Photo d’illustration © Google

