GitHub franchit le cap des 100 millions de développeurs

GitHub, plateforme détenue par Microsoft, dit avoir franchi, avec plus de deux ans d’avance, l’objectif des 100 millions de développeurs et contributeurs.

La communauté mondiale du développement logiciel formée autour de GitHub continue de croître. En 2022, ce sont 20,5 millions de recrues supplémentaires qui l’auraient rejoint.

Autant de profils techniques qui utilisent la plateforme américaine de développement et de code partagé pour concevoir, maintenir et contribuer à des projets open source.

Thomas Dohmke, CEO de GitHub, s’en est félicité, mercredi 25 janvier.

« En 2015, près d’un tiers des développeurs sur GitHub étaient basés en Amérique du Nord. Aujourd’hui, certaines des régions à la croissance la plus rapide sont éloignées des États-Unis, dont l’Asie du Sud-Est, l’Afrique et l’Amérique du Sud », a-t-il indiqué dans un billet de blog.

100 millions de développeurs, mainteneurs et contributeurs

« Des mainteneurs aux contributeurs et des entreprises aux organisations à but non lucratif, des gens utilisent GitHub partout dans le monde », a ajouté le dirigeant.

L’Inde, la Chine et le Brésil fournissent à GitHub certaines des plus fortes hausses d’une année sur l’autre. En France, 1,9 million d’utilisateurs, contributeurs et développeurs s’appuient dorénavant sur GitHub (soit une hausse de 26% en glissement annuel).

Les développeurs de la communauté sont à l’origine de 85,7 millions de nouveaux dépôts (repositories) créés via GitHub en 2022. Un volume en croissance de 20% en glissement annuel. Par ailleurs, 227 millions de requêtes de tirage (pull requests) ont été fusionnées.

Globalement, ce sont 3,5 milliards de contributions (commits, pull requests, discussions, révisions…) qui ont été apportées à l’ensemble des projets hébergés sur GitHub.

Aussi, selon Microsoft, GitHub a récemment atteint un chiffre d’affaires annuel récurrent de 1 milliard de dollars, contre 200 à 300 millions de dollars lors de son rachat en 2018.

GitHub compte parmi ses concurrents GitLab. Ce projet open source basé sur Git est devenu une plateforme de développement logiciel cotée en bourse à forte orientation DevSecOps.