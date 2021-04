GitHub Desktop 2.8 étend l’aperçu de modifications

La plateforme de développement et de code partagé GitHub met à niveau son application desktop pour macOS et Windows. Billy Griffin, Staff Engineering Manager, fait le point dans un billet de blog des améliorations apportées à GitHub Desktop 2.8.

GitHub cherche à faciliter le travail des développeurs qui utilisent plusieurs copies du même référentiel, et à renforcer la fonctionnalité de comparaison des modifications opérées. Auparavant GitHub Desktop affichait les différences, mais l’utilisateur ne pouvait distinguer que quelques lignes des modifications apportées par ses soins ou par d’autres. Dorénavant, il est possible de cliquer pour obtenir un aperçu plus étendu de ces différences placées au-dessus ou sous les modifications réalisées par l’utilisateur.

Les utilisateurs de GitHub Desktop 2.8 peuvent également masquer certains changements réalisés, à la fois dans les modifications et dans l’historique, pour mieux se concentrer sur les modifications les plus significatives opérées dans le code.

Référentiels locaux

Ils peuvent aussi créer des alias pour leurs référentiels locaux, afin de mieux les distinguer.

Ces fonctionnalités sont le fruit des retours nombreux de la communauté de développeurs et de contributeurs de GitHub. La filiale de Microsoft revendique plus d’un million d’utilisateurs actifs pour GitHub Desktop et des centaines de contributeurs tiers.