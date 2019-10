Google : à qui profite la suppression automatique de données ?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Google propose depuis mai 2019 la suppression automatique pour les données d’activité et l’historique des positions. Depuis la page « mon activité » d’un compte Google, il est ainsi possible d’opter pour la purge automatisée de ces données. Et ce, au choix, après 3 ou 18 mois de conservation de ces informations sur les serveurs de la firme américaine.

Google fournit cette possibilité pour faire face aux évolutions réglementaires (RGPD…) et apporter plus de contrôle aux internautes sur la confidentialité de leurs données.

Les utilisateurs de Google depuis un ordinateur, sous Android ou sur un iPhone/iPad, peuvent donc, automatiser le processus. Mais l’avantage en matière de confidentialité est tout relatif. En revanche, pour les annonceurs, la marge de manoeuvre reste importante, a relevé Fast Company.

La prime aux annonceurs

Au bout de 3 mois, Google a déjà extrait « la plupart de la valeur potentielle » des données des utilisateurs, a souligné le magazine d’affaires américain.

Et, pour les annonceurs, les acheteurs de liens sponsorisés qui ciblent les utilisateurs de Google, l’activité récente d’un utilisateur est la plus ciblée.

Les données « jusqu’à un mois sont extrèmement précieuses », a indiqué l’agence marketing américaine Wpromote à Fast Company. Mais,sous le prisme publicitaire, elles perdent de leur valeur au-delà. pour une grande partie des acteurs de ce marché.

De surcroît, les annonceurs peuvent eux-mêmes suivre (tracker) et cibler l’activité d’utilisateurs qui se rendre sur leur site web depuis les services de recherche de Google.

Pourquoi alors ne pas supprimer les données dans des délais plus courts ?

Une porte-parole de Google a indiqué que le délai pourrait être révisé à l’avenir, en fonction des retours obtenus. De plus, Google permet toujours aux utilisateurs de supprimer manuellement leurs données d’activité, pour le Web et les applications, l’historique des positions et, enfin, l’historique YouTube pour les vidéos.