Google acquiert AppSheet : un atout no-code pour viser les métiers

Développer des applications sans code ? AppSheet y a dédié une plate-forme.

L’entreprise américaine a retenu l’attention de Google, qui vient d’annoncer s’en être emparé.

L’acquisition alimente une stratégie d’approche des métiers, entre autres dans la finance, les médias et le retail.

AppSheet affirme que l’opération ne remettra en cause ni ses contrats, ni ses partenariats d’intégration de données.

C’est en partie sur ces partenariats que repose la capacité de développement « no code ».

À partir de ces données, AppSheet propose plusieurs approches de conception applicative.

La première consiste en une configuration statique, avec quelques réglages comme la fréquence d’actualisation et les droits d’écriture.

Les trois autres se fondent sur le concept des « expressions », comparables à ce que les formules sont dans un tableur.

Elles permettent de mettre en place un formatage conditionnel, éventuellement en intégrant :

Illustrations © AppSheet

